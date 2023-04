Juventus in Corte Federale: quanti punti potrebbe chiedere Chiné

SportFair

In casa Juventus continuano a tenere banco le questioni fuori dal campo, in particolar modo è alta l’attesa dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rinviare tutto alla Corte d’Appello sulla penalizzazione. In sostanza i 15 punti sono stati considerati eccessivi, ma la Juve non è stata assolta dalle accuse e rischia ancora tantissimo. Un indizio è arrivato dalla conferma dalla squalifica nei confronti degli ex dirigenti.

Entro 15 giorni arriveranno le motivazioni sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, poi entro un mese inizierà un nuovo processo con l’obiettivo e la necessità di arrivare a sentenza entro l’ultima giornata del campionato di Serie A e rendere attiva l’eventuale penalizzazione già nella stagione in corso.

Le richieste di Chiné

Secondo le ultime indiscrezioni il procuratore Federale potrebbe chiedere 9 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, ovvero la richiesta iniziale poi passata a 15 punti.

E’ ancora troppo presto per sbilanciarsi sulla sanzione ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Le ipotesi principali prevedono una penalizzazione tra 6 e 9 punti di penalizzazione. A questi vanno aggiunti anche quelli della manovra stipendi e della partnership con le altre squadre tra Serie A e B. In questo caso, però, i dubbi principali riguardano i tempi e il rischio è quello di arrivare a sentenza nella prossima stagione. E’ la carte da giocare dalla Juventus per evitare gravi conseguenze nella stagione in corso, senza dimenticare quella del patteggiamento.