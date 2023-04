Juventus, l’ex Boniek si sbilancia sulla prossima penalizzazione

SportFair

Inizia un periodo fondamentale per la Juventus, dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli, la sfida dello Stadium si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato in pieno recupero da Raspadori. La stagione è nella fase finale e i bianconeri sono ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato ed Europa League.

Una situazione delicata è anche quella fuori dal campo. Il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato la decisione alla Corte Federale, il riferimento è al ricorso dei bianconeri contro i 15 punti di penalizzazione. E’ molto probabile una riformulazione della sanzione e la squadra di Allegri potrebbe trovarsi fuori dalla zona Champions.

Poi sarà il turno della manovra stipendi, quella considerata più delicata alla vigilia. Anche in questo caso la Juventus rischia punti di penalizzazione e la sanzione potrebbe essere pesante.

Boniek sulla penalizzazione

L’ex calciatore della Juventus Boniek si è sbilanciato sulla decisione della Corte Federale e sulla nuova penalizzazione. “Non è il mio campo, mi piace parlare di cose che so e capisco. Si tratta di rimodulare la sentenza e di rifarla un po’ più morbida, alla fine saranno 7-10 punti in meno, ma non saprei”, le dichiarazioni a Rai Radio 1.