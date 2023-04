Juve, i nomi della rivoluzione: “nuovo presidente, vice, dt, dg, ds e allenatore”

SportFair

Il rendimento in stagione della Juventus non è stato all’altezza, in più continuano a tenere banco le questioni fuori dal campo. E’ iniziato un periodo importantissimo, il primo obiettivo della Coppa Italia è stato fallito, in campionato anche il quarto posto è a rischio e l’obiettivo più importante è quello dell’Europa League.

La Juventus rischia pesanti ripercussioni anche fuori dal campo, il riferimento è alle inchieste sulle plusvalenze e manovra stipendi. Sembra praticamente certa l’esclusione dalla Champions League, a rischio anche la permanenza in Serie A. L’occasione è quella di ripartire da figure legate all’ambiente, in grado di riportare entusiasmo dopo le ultime vicende dentro e fuori dal campo. E’ diventata virale sui social una notizia sul futuro del club bianconero.

Juventus: la rivoluzione

Il presidente: Alessandro Del Piero



Non ha bisogno di presentazioni, è stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre. E’ una persona molto preparata e le prospettive sono sempre state dietro la scrivania, anche ai tempi della carriera da calciatore. E’ vicinissimo all’ambiente bianconero, nelle ultime partite è stato al fianco della squadra. Il suo nome continua a circolare come possibile presidente.

Vice-presidente: Giorgio Chiellini

Il difensore potrebbe prendere il posto di Pavel Nedved, coinvolto nello scandalo delle inchieste. Gioca con i Los Angeles Fc, ma il ritiro è sempre più probabile. Anche Chiellini è destinato ad un ruolo dirigenziale e la Juventus potrebbe rappresentare il primo banco di prova.

Direttore tecnico: Claudio Marchisio

L’ex centrocampista è già un volto televisivo. Si è dimostrato un bravo opinionista e il prossimo passo potrebbe essere il ritorno alla Juventus, nel ruolo di direttore tecnico. La notizia continua a circolare nell’ambiente bianconero e Marchisio potrebbe ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

Direttore Generale: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha fallito nel ruolo di allenatore, è ancora legato da un ricco contratto alla Juventus. Le ultime voci iniziano a trovare conferma, potrebbe rimanere in bianconero in un ruolo dirigenziale.

Direttore Sportivo: Giovanni Carnevali

Giovanni Carnevali è stata una delle figure più importanti dei successi del Sassuolo. E’ riuscito a portare una piccola realtà ad altissimi livelli ed è destinato al definitivo salto di qualità. Potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo dei bianconeri con l’obiettivo di iniziare un nuovo progetto con l’arrivo di calciatori giovani.

Allenatore: Zinedine Zidane

Infine il nome del nuovo allenatore. Continuano a circolare voci sul ritorno di Zinedine Zidane, reduce dall’ottimo rendimento al Real Madrid. Si tratta di un allenatore molto legato all’ambiente e potrebbe accettare l’incarico anche senza garanzie dal punto di vista tecnico.