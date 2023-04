Follia in Juve-Inter di Coppa Italia: Lukaku contro i tifosi, poi la rissa | VIDEO

SportFair

Tante emozioni nel finale di Juventus-Inter, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara si è scatenata nei minuti finali, si sono registrati anche momenti di follia. La compagine di Massimiliano Allegri si è confermata in un ottimo momento di forma e risultati, i bianconeri sono rientrati in corsa per la qualificazione in Champions League.

Ottima reazione nel finale per l’Inter, la prestazione degli ospiti è stata incoraggiante in vista delle prossime partite. La corsa verso la finale è comunque ancora apertissima.

La cronaca

La Juventus si schiera con Di Maria alle spalle di Vlahovic, a centrocampo Fagioli e Locatelli. L’Inter risponde con la coppia formata da Martinez e Dzeko. La prima occasione è per Di Maria, la risposta di Handanovic è da grande portiere. Ottima chance per i nerazzurri con Brozovic. Nella ripresa ci prova Vlahovic, poi Mkhitaryan sfiora il palo.

Al 65′ doppio cambio dei padroni di casa: fuori Fagioli e Di Maria, dentro Miretti e Chiesa. L’argentino e il serbo lasciano il campo molto nervosi. La partita sembra indirizzata sullo 0-0, poi Cuadrado di potenza sigla il gol dell’1-0. Tensione nel finale. Bremer è ingenuo e regala il rigore all’Inter, dal dischetto si presenta Lukaku. Il belga non sbaglia, poi esulta contro i tifosi avversari. Volano parole grosse e rosso per l’attaccante. Espulsi anche Cuadrado e Handanovic, poi tensione nel tunnel.

Rissa totale fra Juve e Inter | 📼 @sportmediaset pic.twitter.com/2uKKYYxSyq — Tackle DURO (@tackleduro) April 4, 2023

Romelu Lukaku, victime de cris raciste par la Curva de la Juventus prend carton rouge pour avoir célébrer devant eux. LA HONTE @AIA_it pic.twitter.com/TSr9RLFFy5 — Inter FR (@InterMilanFRA) April 4, 2023