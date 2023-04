Juve, l’avvocato Lubrano: “scudetto 18-19 da revocare e assegnare al Napoli” | VIDEO

SportFair

Si decide il futuro della Juventus, dentro e fuori dal campo. E’ iniziata da poco l’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni in riferimento al ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione già scontati nella stagione in corso per lo scandalo delle plusvalenze fittizie. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver concluso con società in Italia e all’estero trattative di calciomercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l’obiettivo di sistemare il bilancio.

Tre i possibili scenari, il Collegio potrebbe: confermare il -15, annullare -15 o rinviare tutto alla Corte federale d’appello con possibilità anche di riduzione della penalizzazione.

Poco prima dell’inizio dell’udienza è stato intercettato l’avvocato del Codacons e del Club Napoli Enrico Lubrano: “vogliamo ottenere la conferma della sentenza della Corte d’Appello federale in cui si dice che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019. Questo per sorreggere il nostro ricorso al Tar sulla revoca di quello scudetto alla Juventus e l’assegnazione al Napoli”.

