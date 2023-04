Ferrari, interviene John Elkann: “in corso profondi cambiamenti”

L’inizio di stagione 2023 di Formula 1 non è stata positiva per la Ferrari e la strada per il team di Maranello è tutta in salita. I tifosi non hanno nascosto il loro dispiacere e disappunto e pochi giorni fa anche Lapo Elkann, fratello del Presidente Ferrari, ha lanciato diverse frecciatine che hanno fatto discutere.

John Elkann è intervenuto a riguardo dei problemi della Scuderia e lo ha fatto in una lettera agli azionisti inviata dopo la presentazione del bilancio.

Le parole di Elkann

“Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l’attività sportiva in pista. La spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore, che continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante“, ha dichiarato.