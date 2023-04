Joana Sanz dimentica Dani Alves: sui social il bacio con l’amica e gli auguri speciali

SportFair

Dani Alves si trova ancora in carcere, dove sta scontando una pena dopo le accuse di violenza sessuale da parte di una donna, seconda la quale il calciatore brasiliano avrebbe abusato di lei in un bagno di un locale a Barcellona.

Dopo l’arresto di Dani Alves, il calciatore ha dovuto fare i conti anche con altri problemi che riguardano la sua vita privata: la moglie Joana Sanz, infatti, ha deciso di separarsi da lui, chiedendo il divorzio dopo le accuse di stupro.

Joana ha fatto comunque visita al marito in carcere e gli ha dimostrato tutta la sua vicinanza in questo momento difficile per lui, ma intanto sembra aver iniziato una nuova vita.

Nelle scorse ore Joana Sanz ha condiviso una foto mentre baciava un’amica in un giorno speciale durante una festa. La modella 29enne ha pubblicato un messaggio di auguri per un’amica, e nella clip le due donne si baciano mentre cantano ad una festa.

“Buon compleanno, TI AMO. Grazie per avermi sollevato da terra e avermi riempito di nuovo di vitalità. Continuiamo ad aggiungere momenti. Nella buona e nella cattiva sorte“, ha scritto la modella sui social.