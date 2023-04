Ivana Knoll, il look per il GP d’Azerbaijan è un omaggio alla Formula 1 | FOTO

SportFair

Il weekend di gara di Formula 1 di Baku è entrato subito nel vivo. Il nuovo formato della Gara Sprint fa sì che già il venerdì sia intenso ed emozionante. La Ferrari ha ritrovato oggi uno splendido sorriso con la pole position di Charles Leclerc, che si è lasciato alle spalle le Red Bull di Verstappen e Perez.

Giornata speciale anche per una tifosa della Ferrari, che ieri è riuscita a scattare un selfie proprio col pilota monegasco. Stiamo parlando di Ivana Knoll. La modella croata, diventata famosissima durante i Mondiali di calcio del Qatar per i suoi look bollenti, è stata invitata per il weekend di gara di Baku e ha sfoggiato un altro dei suoi outfit di fuoco.

Ivana Knoll, che sembra essere tifosa Ferrari, ha sfoggiato un look sexy, col quale ha omaggiato la Formula 1. Con un paio di shorts di jeans e un top in pelle lucida scollatissimo, la modella croata ha curato tutto nei minimi dettagli, indossando un foulard e un accessorio sui jeans che richiama la bandiera a scacchi della Formula 1 e degli occhiali vintage da vero pilota.