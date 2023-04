Ivana Knoll da urlo nel sabato Sprint di Baku: tutti pazzi per la modella croata

SportFair

Ivana Knoll continua ad infiammare l’atmosfera a Baku. La modella croata, diventata famosissima ai Mondiali di calcio del QAtar 2022, è stata invitata per il weekend di gara del GP d’Azerbaijan e sta facendo impazzire tutti i tifosi e i follower con i suoi look bollenti.

Ivana, che in Qatar ha sfoggiato outfit di fuoco, sta sorprendendo tutti anche a Baku con le sue scelte audaci e sensuali. La modella ha optato per il sabato di qualifiche e gara sprint per un paio di leggings attillatissimi, accompagnati da un top scollato, con diversi richiami, ancora una volta, alla bandiera a scacchi della Formula1.

Anche oggi, la modella è riuscita a rubare un selfie a Leclerc.