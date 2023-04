Italia da favola, cinque squadre in semifinale nelle Coppe Europee

SportFair

Dopo le sfide dei giorni scorsi di Champions League, che hanno assicurato a Inter e Milan un pass per le semifinali della competizione europea, oggi l’Italia si è tolta qualche altra soddisfazione.

Saranno 5 in tutto le squadre italiane in semifinale nelle Coppe Europee.

La Fiorentina oggi, nonostante un ko per 2-3, grazie al risultato del match di andata contro il Lech Pozan, vola in semifinale di Conference League. La Fiorentina ha sofferto e rischiato, ma col risultato del 2-3 si assicura il pass per le semifinali. Gli ospiti si sono portati subito in vantaggio con una rete di Sousa al 9′. Nel secondo tempo poi Velde e Sobiech hanno aumentato il vantaggio con altre due reti, rispettivamente al 64′ e 69′. Ci ha pensato Sottil poi ad accorciare le distanze, con un gol al 78′. Sul finale Castrovilli ha messo al sicuro la Fiorentina, con la rete del 2-3 al 92′.

Poi è stato il turno di Juventus e Roma. I bianconeri non hanno brillato in campo, ma il pareggio in casa dello Sporting Lisbona basta alla squadra di Allegri per volare in semifinale di Europa League.

Ha faticato questa sera anche la Roma, ma sul finale della sfida contro il Feyenoord i giallorossi sono riusciti a reagire, tirando fuori carattere e coraggio. Solo ai tempi supplementari la squadra di Mourinho ha potuto festeggiare per il passaggio del turno davanti ai suoi tifosi in festa.

In semifinale la Juventus sfiderà il Siviglia, mentre la Roma il Leverkusen.