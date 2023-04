Isola dei Famosi, Ilary Blasi lancia una frecciatina a Totti

SportFair

E’ iniziata ieri sera l’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi. Alla conduzione una carica Ilary Blasi, pronta ad una ‘seconda vita’, come lei stessa ha dichiarato, dopo la rottura con Francesco Totti.

Durante la puntata di ieri sera non è mancato un riferimento proprio all’ex marito, ormai ‘dimenticato’ grazie ad una nuova relazione col bel Sebastian.

“Tante cose sono cambiate da un anno a questa parte, come sapete un uomo che era al mio fianco oggi non c’è più….parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa!“, ha esordito così Ilary Blasi ieri sera, lanciando una frecciatina all’ex calciatore della Roma, dal quale si è separato.

Le parole della conduttrice sono rimbalzate su Twitter e monopolizzando l’attenzione di molti utenti, come dimostrano i trend. Ilary Blasi ha fatto discutere però anche per il look. L’acconciatura in particolare è diventata un assist per un paragone che a molti sembra appropriato: “sembra Amanda Lear“, hanno scritto in tanti ironizzando.