Isola dei Famosi, chi è Helena Prestes? La modella brasiliana dalle 1000 sorprese | FOTO

E’ tutto pronto per una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi alla conduzione del reality show in cui i concorrenti cercheranno di sopravvivere su un’isola senza comfort.

Tanti i concorrenti, tra cui vecchie conoscenze ma anche volti nuovi. Tra coloro che ancora non sono famosissime al piccolo schermo italiano c’è Helena Prestes, modella italo-brasiliana, ex concorrente di Pechino Express ed ex fidanzata di Antonio Spinalbese.

Chi è Helena Prestes

Nata a San Paolo nel 1990, Helena è una modella. E’ cresciuta vicino alle FAvelas con le sorelle. Amante dello sport, da giovane ha giocato a basket in una squadra locale in Brasile e lavorava in un negozio, coltivando il sogno di diventare modella.

A 16 anni muove i primi passi nel mondo della mode a piano piano riesce a raggiungere il suo sogno, girando il mondo, fino ad arrivare in Italia, dove si è trasferita. E’ stato a Milano, poi che si è confermata sempre più come modella, partecipando anche a corsi di recitazone fondando anche un suo brand, diventando stilista.

Helena coltiva tante passioni e diventa anche istruttrice di yoga. La sua prima apparizione in tv è nel 2022 nella nona edizione di Pechino Express, alla quale partecipa con Nikita Pelizon, fresca vincitrice del Grande Fratello.

Non ci sono notizie sulla sua attuale situazione sentimentale, ma lo scorso estate è stata accostata ad Antonio Spinalbese.