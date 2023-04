Intervista fake a Schumacher, la famiglia agisce per vie legali

SportFair

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la mossa della rivista tedesca Die Aktuelle, che ha pubblicato “la prima intervista” a Michael Schumacher dall’incidente del 2013.

L’ex campione tedesco sorridente in copertina ed uno slogan “sembrava ingannevolmente reale”. Alla fine dell’articolo, viene rivelato che le citazioni sono state tutte prodotte da un chatbot AI, ma il pezzo ha creato scandalo, lasciando indignato il mondo intero, in primis, ovviamente, la famiglia dell’ex pilota di Formula 1.

Un portavoce della famiglia ha confermato a Reuters che la moglie Corinna con i figli stanno intraprendendo un’azione legale contro la pubblicazione.



Nell’intervista, generata dall’intelligenza artificiale, Schumacher parla delle sue condizioni “sono rimasto per mesi in una specie di coma artificiale“, e sulla sua ripresa: “posso persino stare in piedi da solo e fare qualche passo lentamente“.

Non manca un commento sulla famiglia: “la mia famiglia e i miei figli sono stati una benedizione per me e senza di loro non avrei fatto affari. Certo, sono molto tristi per come è andato tutto, ma sfortunatamente è la vita e devo solo sopportare il fatto che le cose a volte vanno male. Mi supportano e stanno saldamente al mio fianco“.

Parole e pubblicazione che non sono di certo piaciute ai familiari di Schumacher, che stanno preparando la denuncia.