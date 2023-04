Internazionali d’Italia: prevista un’edizione da record, il numero dei biglietti venduti

SportFair

Si è tenuta oggi al Foro Italico di Roma la presentazione degli Internazionali d’Italia 2023. Entusiasmo ed emozioni in vista del torneo italiano che si disputerà dall’8 al 21 maggio. Sono tante le novità previste per l’edizione 2023, che sta già riscuotendo un enorme successo.

Il Presidente della FITP Angelo Binaghi ha parlato del numero spaventoso di biglietti già venduti e di tanti altri dettagli.

“Gli Internazionali di Roma? Quest’anno miglioreremo i numeri sotto ogni punto di vista. Abbiamo già venduto 110mila biglietti, di cui il 29 per cento all’estero e il 46 per cento fuori dal Lazio. Abbiamo in cassa già 11 milioni e mezzo di euro, e frantumeremo il record di 20 milioni stabilito l’anno scorso. Puntiamo inoltre a superare le 300mila presenze. L’anno scorso il torneo generò un movimento di 285 milioni di euro, con 235mila spettatori paganti. Quest’anno l’indotto per il territorio dovrebbe essere di 400 milioni di euro”, ha affermato.

Tornei ATP e WTA per la prima volta dureranno due settimane

“Per noi è un’occasione speciale, festeggiamo una prima volta. Nella lunga storia di questo torneo, 80 anni, per la prima volta Atp e Wta ci consentono di avere due tornei che durano entrambi 2 settimane con il doppio dei giocatori e delle giocatrici, è un traguardo storico che con Sport e Salute inseguivamo da tanto tempo e ci da maggior prestigio, valore e opportunità per i nostri appassionati e ci consente di creare un maggiore impatto economico sul territorio”, ha aggiunto Binaghi