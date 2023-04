Internazionali d’Italia, svelata l’entry list: tutte le “stelle” al Foro Italico

SportFair

Si avvicina un evento molto importante per la stagione di tennis 2023: gli Internazionali d’Italia 2023. Si preannuncia una competizione spettacolare e in grado di regalare grandi soddisfazioni ai colori italiani. Confermate le presenze dei migliori: da Novak Djokovic a Rafa Nadal, passando per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e per gli italiani Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

L’entry list dell’80ª edizione vede la presenza tutti i primi 70 giocatori del ranking Atp. In cima alla lista Novak Djokovic, a seguirlo Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Le speranze italiane passano da Jannik Sinner, l’azzurro più in forma del momento. Poi Matteo Berrettini, senza dimenticare Sonego e Musetti. In campo anche Nadal.

Sarà la prima edizione con l’upgrade con due tabelloni che vedranno impegnati il doppio dei giocatori rispetto al passato e oltre 300 match. Il torneo prenderà il via dal 2 al 5 maggio, la finale è prevista il 21 maggio.