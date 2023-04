Inter, volano gli stracci: tensione tra Onana e Brozovic | VIDEO

SportFair

L’Inter si gioca una stagione nel match contro il Benfica e il rapporto nello spogliatoio non è dei migliori. Si avvicina il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, sfida determinante per il futuro dei nerazzurri e dell’allenatore Simone Inzaghi. L’Inter dovrà difendere lo 0-2 dell’andata contro il Benfica, è nettamente favorita alla qualificazione ma i portoghesi si sono dimostrati molto competitivi nel corso della stagione.

In più i nerazzurri si sono confermati molto altalenanti, soprattutto in campionato. Nell’ultima giornata di Serie A è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro il Monza con il risultato di 0-1 e la qualificazione in Champions League è a rischio.

Tensione Brozovic-Onana

La squadra continua la preparazione per la partita di domani, match in grado di decidere il futuro dell’Inter. Durante l’allenamento della vigilia si sono registrati momenti di tensione, come conferma un video diventato virale sul web.

Tutto è nato da un’entrata di Onana nei confronti del compagno Brozovic, il croato non ha gradito il gesto. Prima sono volate parole grosse, poi si è rischiato il contatto fisico. Decisivo l’intervento prima di D’Ambrosio e poi di Lukaku a calmare gli animi.

#Inter, un’entrata poco ortodossa di #Onana su #Brozovic genera la brusca reazione del croato, che prima apostrofa verbalmente il portiere e poi lo spintona. #Lukaku e D’Ambrosio intervengono per stemperare la tensione. pic.twitter.com/DQare9S328 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 18, 2023