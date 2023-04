Inter-Juventus, tensione nello spogliatoio tra Allegri e 2 calciatori: i nomi

SportFair

L’ultima partita della Juventus potrebbe portare conseguenze anche nello spogliatoio. Il riferimento è alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, la prestazione dei bianconeri non è stata all’altezza e la tensione nel post-partita ha raggiunto livelli altissimi.

La gara contro i nerazzurri ha confermato i limiti di gioco della Juventus, la squadra continua a non giocare a calcio e contro l’Inter si è registrato un solo tiro con Kostic nel primo tempo. In campionato è reduce da tre sconfitte consecutive e anche il quarto posto è a serio rischio. La classifica è ancora molto corta e addirittura sei squadre sono in corsa per i tre posti alle spalle del Napoli.

L’obiettivo principale della Juventus è ormai l’Europa League, è già alta l’attesa in vista del doppio incontro di semifinale contro il Siviglia. In gioco anche le inchieste fuori dal campo, sono settimane calde in attesa delle sentenza contro le plusvalenze fittizie e la manovra stipendi.

La tensione nello spogliatoio

I momenti subito successivi al match Inter-Juventus sono stati di grande tensione. In primo luogo si è registrata la furia di Massimiliano Allegri: “siete della m…., tanto arrivate sesti”, avrebbe detto l’allenatore della Juventus. Subito dopo la furia dell’allenatore avrebbe colpito anche la squadra. Il tecnico bianconero si è sentito tradito dalla squadra, incapace di mettere in campo l’agonismo per rientrare in partita dopo il gol di Dimarco.

La Juventus, invece, non ha creato quasi nulla e l’unica occasione pericolosa si è registrata nel primo tempo con Kostic. Secondo quanto riporta ‘Il Giornale’ Max ha ribaltato tutto e qualcuno avrebbe anche provato a rispondere, tra questi anche Milik. In precedenza Bonucci aveva polemizzato per il suo cambio affrettato.