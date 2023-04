La Juventus non tira (quasi) mai in porta: l’Inter vince e vola in finale di Coppa Italia

SportFair

Un gol di Dimarco regala la finale di Coppa Italia all’Inter, la squadra di Simone Inzaghi è stata in grado di vincere al ritorno contro la Juventus e la gara si è conclusa sul risultato di 1-0. Dopo l’1-1 dello Stadium, si è conclusa anche la gara di ritorno a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi si è dimostrata superiore e ha meritato il passaggio del turno. I bianconeri sono rimasti a galla soprattutto grazie ad uno strepitoso Perin e non sono riusciti a creare quasi nulla.

Simone Inzaghi continua a regalare soddisfazioni all’Inter, nonostante le critiche per il rendimento altalenante in campionato. I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia, in semifinale di Champions League e in piena lotta anche per la qualificazione in Champions League.

La cronaca

L’Inter si schiera con la coppia formata da Dzeko e Lauraro Martinez, in panchina Lukaku. La Juventus risponde con Di Maria alle spalle di Chiesa, a centrocampo Miretti e Kostic. Pronti via e si registra subito un’occasione per Edin Dzeko, al 15′ la gara si sblocca: l’esterno Dimarco supera Perin.

Lautaro calcia a lato, la prima occasione per la Juventus è di Kostic. Nella ripresa entra Milik per Kostic, al 52′ gol annullato a Dzeko. Miracolo di Perin su Mkhitaryan. Entra anche Pogba ma il risultato non cambia. Finisce 1-0, l’Inter vola con merito in finale. Brutta partita della Juventus, in 90 minuti è riuscita a creare una sola occasione con Kostic, nel primo tempo.