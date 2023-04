Match point Napoli! L’Inter ferma la Lazio, adesso è tutto nelle mani di Spalletti

SportFair

Grandissimo spettacolo nel lunch match della 32ª giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo a San Siro Inter e Lazio. E’ sempre più bagarre per la zona Champions League, la squadra di Simone Inzaghi ferma i biancocelesti e può regalare il terzo scudetto della sua storia al Napoli. Adesso è tutto nelle mani della squadra di Luciano Spalletti, chiamata alla vittoria nel match delle 15 contro la Salernitana per festeggiare matematicamente il titolo.

Sono addirittura sei le squadre in corsa per i tre posti alle spalle del Napoli. Al secondo posto proprio la Lazio, poi la Juventus con la possibilità di effettuare il sorpasso. Inter, Milan e Roma a 57 punti, infine l’Atalanta a 55.

La cronaca

L’Inter in campo con la coppia formata da Lukaku e Correa, la Lazio risponde con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. La prima occasione è per Brozovic, poi Immobile prova la reazione. Al 26′ gol annullato a Mkhitaryan, poi la Lazio passa con un contropiede perfetto finalizzato da Felipe Anderson.

Nella ripresa la Lazio sembra in grado di controllare, poi nel finale l’Inter si scatena e ribalta tutto. Al 78′ arriva il pareggio di Lautaro Martinez, all’83’ il bellissimo gol di Gosens su assist di Lukaku. L’ex Atalanta si fa male alla spalla ed è costretto al cambio. Al 90′ ancora il ‘Toro’ Martinez regala ai nerazzurri il definitivo 3-1.