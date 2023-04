L’infortunio è grave, la proposta della bella infermiera al calciatore | FOTO

SportFair

Anche la Bundesliga entra nella fase decisiva e la corsa al titolo è sempre più emozionante con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in corsa per il titolo. Nell’ultima partita è andata in scena una bella vittoria dei gialloneri contro l’Union Berlino, la sfida per il secondo posto si è conclusa sul risultato di 2-1. La squadra di Terzic occupa il secondo posto, alle spalle del Bayern Monaco.

Nell’ultima partita non è sceso in campo Nico Schlotterbeck, reduce da un infortunio. Si tratta di un difensore centrale tedesco, dotato di una buona tecnica. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Friburgo, Union Berlino e adesso Borussia Dortmund.

La richiesta della bellissima infermiera

Schlotterbeck ha accusato un problema muscolare nella partita contro il Bayern Monaco e dovrà rimanere lontano dal campo per circa un mese. Le cure potrebbero arrivare da Kim Schiele infermiera e modella tifosissima del Borussia Dortmund. E’ stata considerata la tifosa più sexy del club.

“Più velocemente recuperi, meglio è. Quando vuoi!”. Firmato: “la tua infermiera preferita”. E’ il messaggio di Kim postato in una foto sui social rivolgendosi al difensore. Il siparietto ha scatenato tantissime reazioni sui social.