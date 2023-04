Infortunio Fognini: via le stampelle, ma il ritorno in campo non è vicino

SportFair

Fabio Fognini è fermo dal torneo ATP di Estoril, dove è stato eliminato nel derby azzurro con Cecchinato, durante il quale si è procurato un fastidioso infortunio.

Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare al torneo ATP di Monte-Carlo, dove ha fatto però il tifo per i suoi colleghi connazionali, assistendo dal vivo ai match e oggi ha aggiornato tutti i fan sulle sue condizioni.

Fognini sta recuperando e può adesso togliere le stampelle, ma il ritorno in campo non è vicinissimo.

L’annuncio di Fognini

“Ciao ragazzi, la notizia positiva è che ho tolto le stampelle 👍, quella negativa è che ancora non sono al 100% e non so di preciso quando potrò tornare in campo 👎 Venerdì prossimo ho un’altra visita e ne saprò di più. A presto 💪🔜”, queste le paroledi Fognini sui social.