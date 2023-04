Incidente Immobile, Roma Servizi per la Mobilità smentisce: “semafori funzionanti”

SportFair

L’incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile a Roma domenica mattina fa discutere. Il calciatore della Lazio si trova ancora in ospedale sotto osservazione dopo aver riportato contusioni e una frattura e intanto si indaga sulle dinamiche dello schianto tra il suo Suv e un tram.

Nelle ultime ore hanno fatto il giro del web le dichiarazioni un tassista romano e romanista sui malfunzionamenti dei semafori nella Capitale, ma è prontamente intervenuta Roma Servizi per la Mobilità, smentendo categoricamente le dichiarazioni del tessista.

La società “smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale“, si legge in una dichiarazione ufficiale diffusa poco fa.