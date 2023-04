Incidente Immobile, il racconto di un testimone: “io avevo rosso, ma dicono che lì…”

SportFair

Sveglio turbolento e spaventoso per tutti gli appassionati di calcio italiani. Ciro Immobile è stato coinvolto questa mattina in un brutto incidente stradale a Roma, mentre si trovava in auto con le figlie.

La vettura su cui viaggiava l’attaccante della Lazio, è finita a velocità sostenuta, contro un tram. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dei fanni, ma intanto Immobile, in una prima dichiarazione sul posto, ha spiegato che il tram è passato col rosso.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport un testimone ha spiegato quanto visto: “io stavo fermo al semaforo perchè era rosso il mio, ho visto solo che lui arrivava ed andava addosso al tram. Dicono che lì è un altro semaforo, non ci ho capito niente, io ho visto una macchina che veniva così ed il tram che attraversava, io avevo il rosso, ma dicono che per il tram il semaforo scatta prima. Ho visto l’autista che sballottava dentro la cabina, c’era tanta gente nel tram“.