“I’m not a watch”, presentata la nuova collezione D1 Milano | FOTO

D1 MILANO presenta la sua nuova collezione attraverso un nuovo concept di campagna. “I’M NOT A WATCH” è un vero e proprio manifesto del brand, posto tra passato e futuro, reinterpretazione dei classici e il gioco di una nuova contemporaneità. La rivisitazione grafica, di pensiero e filosofia delle icone dei watch makers ma anche della cultura dei popoli. Un punto di vista fermamente italiano sul mondo, la way of life di un Paese che riesce sempre a evolvere nel mondo del design, della creatività e dello stile.

D1 MILANO prova a sorprendere ancora una volta attraverso un mix di messaggi che coinvolgono community, ambassador, creativi, story telling, a supporto di una collezione sempre più ricercata e up to date.

I nuovi orologi Square Bracelet 37mm, presentati in tre colorazioni, Silver, Titanium e Champagne. Ispirati al mondo vintage in cui i tratti classici e iconici si uniscono a dettagli giovani e moderni creando un’aggiunta nuova alle collezioni di D1 Milano: la forma quadrata.

Un orologio dal tono pregiato ma irriverente grazie al look monocromatico combinato al quadrante con spazzolatura circolare e finitura CD nell’anello centrale. Nella colorazione Silver con quadrante color argento e nella colorazione Titanium con quadrante color titanio le lancette e gli indici saranno di una tonalità cromatica blu, nella colorazione Champagne le lancette e gli indici saranno di una tonalità nera.

Square Bracelet 37mm Silver € 335,00

Square Bracelet 37mm Titanium e Champagne € 365,00

Saranno quattro le novità nella gamma dei modelli Ultra Thin, orologi caratterizzati da una cassa in acciaio inossidabile CNC 316L estremamente sottile da 6 mm progettata per fornire la perfetta vestibilità.

Modello Ultra Thin Bracelet 40mm – Salmon. Il primo modello da 40mm con il quadrante in stile lino rosa, per avere la massima versatilità, il quadrante è racchiuso in una cassa e in un bracciale in acciaio inossidabile 316L spazzolato, con lancette e indici coordinati. € 335,00

Modello Ultra Thin Bracelet 38mm – Ash. Un nuovo livello di dettagli: nelle combinazioni bicolore con dettagli lucidi e spazzolati di due diverse tonalità, argento chiaro e scuro. € 375,00

Modello Ultra Thin Bracelet 34mm – Dusk. Questo nuovo modello Ultra Thin Dusk vi garantirà uno stile sofisticato. Vestibilità perfetta, con una cassa di 34 mm e uno spessore di soli 6 mm. Quadrante in lino azzurro, in vetro zaffiro, abbinato a lancette e indici in ottone con placcatura in oro IP e un bracciale in acciaio inossidabile argento. € 335,00

Modello Ultra Thin Bracelet 34mm – Emerald. Questo nuovo modello Ultra Thin Emerald è pronto a farvi esplorare una foresta esotica. Vestibilità perfetta, con una cassa di 34 mm e uno spessore di soli 6 mm. Quadrante in lino verde intenso, vetro zaffiro, lancette e indici in ottone con placcatura in argento e bracciale in acciaio inossidabile IP oro. € 375,00

Una novità anche nella gamma degli orologi Chronograph, con il nuovo modello Chronograph 41.5mm – NOX, dal design monocromatico blu arricchito da un tocco di arancione sul quadrante a raggiera composto da un quadrante delle ore a ore 3, un quadrante dei secondi a ore 6, un quadrante dei minuti a ore 9, una scala tachimetrica circostante e pulsanti integrati sulla cassa per attivare la funzione flyback in due diversi colori a contrasto. € 495,00

Tre nuovi modelli nel mondo degli orologi Carbonlite, progettati con una cassa circolare composita in nylon di carbonio, forti contrasti cromatici, cinturino in silicone e una vestibilità estremamente leggera. Monocromatismo, materiali innovativi e dettagli a contrasto sono i denominatori comuni dei nuovi modelli Carbonlite.

Carbonlite 40.5mm – Sage, il verde salvia è la base cromatica di questo orologio, presente su quadrante, ghiera e cinturino elementi che vengono esaltati dalla corona colorata di un arancio brillante. € 195,00

Carbonlite 40.5mm – Aqua, l’acquamarina è la base cromatica di questo orologio, presente su quadrante, ghiera e cinturino elementi che vengono esaltati dalla corona colorata di un arancio brillante. € 195,00

Carbonlite 40.5mm – Sand, il color sabbia è la base cromatica di questo orologio, presente su quadrante, ghiera e cinturino elementi che vengono esaltati dalla corona colorata di un arancio brillante. € 195,00

Con la Spring Summer 2023 D1 Milano introduce nella sua gamma di orologi un nuovo modello che è la combinazione del bestseller Polycarbon con un cronografo. Il Polychrono combina l’essenza divertente e irriverente del Polycarbon con un movimento al quarzo e la funzione fly-back, presentato in diverse colorazioni.

Polychrono 40.5mm – Orange Blast, con bracciale e cassa interamente grigi opachi, lunetta arancione e quadrante grigio con quadranti secondari grigio scuro e dettagli arancioni. € 225,00

Polychrono 40.5mm – Green Blast, con bracciale e cassa interamente color menta, lunetta bianca e quadrante color menta pastello con quadranti secondari bianchi e dettagli rosa. € 225,00

Polychrono 40.5mm – Blue Blast, con bracciale e cassa interamente color azzurro, lunetta blu e quadrante blu chiaro con quadranti secondari blu e dettagli lime. € 225,00

Polychrono 40.5mm – Black Blast, con bracciale e cassa interamente grigi opachi, lunetta nera e quadrante grigio scuro con quadranti secondari neri e dettagli bianchi. € 225,00

I modelli iconici monocromatici in policarbonato di D1 Milano si fondono con lo stile più diffuso dell’ultimo decennio: Lo Street Style dando vita un nuovo modello Polystreet, in tre colorazioni diverse.

Polycarbon 40.5mm – Hot Stone, un colore tortora, ispirato alla palette estiva più trendy, abbinato a dettagli grafici a contrasto in una tonalità acquamarina. € 160,00

Polycarbon 40.5mm – Hot Aqua, un colore acquamarina pop, abbinato a dettagli grafici a contrasto in un tono rosa bubblegum. € 160,00

Polycarbon 40.5mm – Hot Pink, un colore fucsia pop, abbinato a dettagli grafici a contrasto in una tonalità di verde lime. € 160,00

La collezione Spring Summer 2023 sarà disponibile negli store monomarca D1Milano, presso i rivenditori del brand e su www.d1milano.com