Ilary Blasi-Totti, arriva il Tapiro d’Oro: la villa all’Eur, i Rolex e le borse

La vicenda tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco, la coppia si è ormai separata ma l’argomento si conferma sempre caldissimo. La showgirl è stata raggiunta da Valerio Staffelli, l’inviato si è presentato con il premio del ‘Tapiro d’Oro’.

Secondo le voci delle ultime settimane Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura della villa all’Eur per non far entrare Totti. L’ex moglie ha però smentito: “Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta”. E poi ancora: “Rolex e borsette? Vediamo, vi darò aggiornamenti anche se non ho proferito parola e continuerò a non proferire parola”.