Hakimi è… nullatenente! Duro colpo per la moglie durante la separazione

La storia tra Hakimi e Hiba Abouk è terminata. I due stanno andando avanti con le pratiche per il divorzio, ma nelle ultime ore sono emerse delle novità davvero clamorose.

L’attrice incassa un brutto colpo dopo aver confermato le voci sulla separazione a seguito delle accuse di violenze al marito e calciatore marocchino.

Secondo quanto riportato da Firt Mag sembra che l’attrice intendeva rilevare metà dei beni e della fortuna di Hakimi, ma per lei sarebbe arrivata una doccia fredda: Hiba, infatti, era all’oscuro di una clamorosa verità sull’eredità del calciatore.

Anche se la realtà è che Hakimi è uno dei giocatori più pagati della Ligue 1, con più di un milione di euro al mese per le sue prestazioni al Paris Saint Germain, non ha niente a suo nome.

Quando l’attrice ei suoi rappresentanti legali si sono rivolti ai tribunali francesi per chiedere l’importo che ritenevano dovesse corrisponderle nel divorzio, il tribunale ha detto loro che non esisteva tale fortuna. Il motivo è che Hakimi aveva messo da tempo tutti i suoi guadagni a nome di sua madre.

Nonostante questo duro colpo, Hiba Abouk non dovrebbe subire difficoltà finanziarie. I suoi avvocati ci lavoreranno affinché i due figli che condivide l’ex partner abbiano i loro bisogni ben coperti, e non dobbiamo dimenticare che è un’attrice molto conosciuta, soprattutto nel nostro paese, dove ha recitato in successi come la serie El Principe .

Allo stesso modo, attraverso i suoi social network vediamo come condivide le immagini dei regali che riceve da diversi brand ed è un’icona di stile, quindi potrebbe avere un grande futuro anche come influencer consolidata .