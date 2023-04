E’ grande Milan al ‘Maradona’: 0-4 al Napoli e messaggio in chiave Champions

SportFair

Una prestazione fantastica del Milan nel big match della 28ª giornata del campionato di Serie A, netto successo della squadra di Pioli contro il Napoli con il punteggio di 0-4 e segnale in vista dei prossimi appuntamenti. La squadra di Luciano Spalletti paga la pesante assenza di Osimhen in attacco, grandissima prestazione di Leao.

Il vantaggio del Napoli per la corsa scudetto continua ad essere tranquillizzante, la squadra di Spalletti dovrà mantenere 16 punti sulla Lazio. Il Milan torna al terzo posto, risorpassa la Roma e supera anche l’Inter. La corsa Champions è sempre più emozionante, con cinque squadre in corsa per tre posti più l’incognita Juventus.

La cronaca

Spalletti non può schierare l’infortunato Osimhen e si affida a Simeone in attacco, poi spazio a Kvara e Politano, il Milan risponde con Diaz, Leao e Giroud. La prima occasione è per Simeone, poi il Milan passa: grande giocata di Diaz e tocco sotto di Leao, il portoghese esulta sotto la curva dei padroni di casa e scatena le reazioni. Diaz è in giornata di grazia e trova il gol del raddoppio. Lo spagnolo sfiora il tris.

Nella ripresa il Milan dilaga, il grande protagonista è anche Leao. Il portoghese è autore di un gol da stropicciarsi gli occhi. Al 67′ è Saelemaekers a siglare il gol del definitivo 0-4.