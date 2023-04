Gp delle Americhe, Luca Marini si prende le FP1: tutti i risultati

SportFair

Si torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del campionato di MotoGP. Le prime due gare non sono state per nulla banali, il primo gran premio si è concluso con il successo di Bagnaia. L’italiano della Ducati non è stato in grado di confermarsi in Argentina, la gara è stata condizionata da una caduta.

Pecco Bagnaia è il netto favorito alla vittoria finale, ma la concorrenza è altissima. Nell’ultimo gran premio in Argentina si è registrata la vittoria di un altro italiano: Marco Bezzecchi.

E’ arrivato il momento del GP delle Americhe, si sono concluse le FP1. Il più veloce è stato Luca Marini, in ripresa dopo la delusione del primo gran premio. Al secondo posto Quartararo, poi Zarco, Alex Marquez, Miller e Martin. Chiude al settimo posto il campione del mondo in carica Bagnaia.