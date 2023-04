E’ il gol dello scudetto! Raspadori decide il big match Juve-Napoli, lo champagne è in frigo

SportFair

E’ del Napoli il big match della 31ª giornata del campionato di Serie A, allo Stadium si sono affrontate Juventus e Napoli, la sfida si è decisa in pieno recupero. E’ andata in scena la partita valida per le posizioni altissime del massimo torneo italiano, la gara si è aperta nel secondo tempo e gli ospiti hanno trovato il gol del successo nel finale. Un motivo di discussione riguarda il colpo rifilato da Gatti a Kvara nel primo tempo, il difensore bianconero è stato graziato.

Nel finale la partita si è aperta e si sono registrate occasioni da una parte e dall’altra. In particolar modo Osimhen non è stato così concreto e ha fallito occasioni potenzialmente pericolose, poi il gol di Raspadori. Il Napoli sale a 78 punti, la Juventus ferma a 60.

La cronaca

Sorprese nella formazione della Juventus, il tecnico Allegri si schiera con Soule alle spalle di Milik. Il Napoli risponde con Lozano, Osimhen e Kvrara. Nel primo tempo non si verificano grosse occasioni da gol, i motivi di discussioni riguardano il colpo di Gatti a Kvara. Il Napoli ha protestato per la mancata espulsione del difensore.

Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia. Il Napoli continua a tenere il pallino del gioco, Allegri si gioca le carte Di Maria e Chiesa. Il Napoli sfiora il vantaggio ma Osimhen non è lucido come al solito. All’83’ la Juventus passa con un contropiede di Di Maria, l’arbitro annulla per un fallo di Milik su Lobotka. Nel finale il gol del definitivo 0-1 di Raspadori.