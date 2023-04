Giro di Sicilia 2023: annunciati gli iscritti e svelate le maglie ufficiali

SportFair

Fervono i preparativi per Il Giro di Sicilia Crédit Agricole, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, che prenderà il via l’11 aprile da Marsala per concludersi il giorno 14 in quel di Giarre, dopo quattro tappe che toccheranno gran parte dell’isola.

Tra i nomi annunciati al via la Maglia Giallo Rossa dell’edizione 2022, Damiano Caruso, che proverà a bissare il successo che non sarà facile vista la presenza, tra gli altri, di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Rafal Majka, Sébastien Reichenbach e George Bennett. Tra i velocisti focus su Elia Viviani, presente con la Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista, Mark Cavendish (che ha annunciato la sua presenza), Juan Sebastian Molano, Matteo Malucelli, Niccolò Bonifazio, Filippo Fiorelli, Jhonatan Restrepo, Felix Engelhardt, Attilio Viviani, Giovanni Lonardi e Davide Persico. Folta anche la schiera dei cacciatori di tappa che include Vincenzo Albanese, Valerio Conti, Simone Petilli, Davide Gabburo, Alexis Guerin, Walter Calzoni, Simon Pellaud, Tsgabu Grmay e Antonio Nibali.

LE MAGLIE DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole sono disegnate da GOBIK con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Giallo Rossa, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana

Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it

Maglia Verde Pistacchio, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole