Giro delle Fiandre, Maciejuk causa una folle caduta | VIDEO

Scene da paura al Giro delle Fiandre: durante la corsa andata in scena oggi e vinta da un fantastico Pogacar si è registrato un incidente spaventoso.

Filip Maciejuk, 23enne polacco, alla sua seconda stagione da professionista nel team Bahrain Victorious, ha causato una maxi caduta a seguito della quale è stato squalificato.

Maciejuk ha perso il controllo della sua bici ed è finito a tutta velocità sui suoi colleghi, colpendo la testa del gruppo e facendo cadere tantissimi corridori.

Wellens è stato costretto al ritiro per le conseguenze riportate dopo al caduta a tutta velocità, ma anche Alaphilippe ha avuto difficoltà dopo il crash.

La mossa di Maciejuk

Macejuk ha compiuto più di un gesto sconsiderato. Il primo fra tutti è stata una risalita a bordo strada, sul prato, gesto per il quale in passato è stato già sanzionato poichè pericoloso per la presenza del pubblico e di bambini. Successivamente ha preso in pieno una pozzanghera d’acqua a causa della quale ha perso il controllo della sua bici, scatenando la caduta.

Il presidente della Giuria non ha avuto dubbi e la squalifica è stata immediata.