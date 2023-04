George Russell, l’esame di guida fallito ed il rapporto col padre

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 ha regalato spettacolo nei primi GP dell’anno. Nonostante l’assenza della Ferrari nella battaglia per la vittoria, i primi Gran Premi sono stati davvero interessanti, tra incidenti, colpi di scena ed episodi clamorosi.

Tra coloro che sono riusciti a mettersi in mostra c’è George Russell, nonostante qualche difficoltà di troppo con la Mercedes.

In questi giorni è emerso un simpatico retroscena sul pilota britannico: Russell ha iniziato a fare kart all’età di cinque anni, quindi ha acquisito esperienza al volante prima del suo primo esame di guida, ma suo padre ha rivelato che il suo primo tentativo è fallito.

Steve Russell ha raccontato che l’abilità di George in pista gli ha fatto credere che superare il test sarebbe stato facile e dopo il primo tentativo fallito è tornato a casa furioso, pretendendo un incontro con l’esaminatore.

Steve Russell ha condiviso la storia con The Times , dicendo: “c’è stata solo un’occasione in cui George non ha fatto tutto il possibile e ha causato un bel trambusto. Ha fallito il suo primo esame di guida a 17 anni perché pensava che essere un grande pilota in pista fosse abbastanza buono. È tornato a casa furioso che l’esaminatore si fosse sbagliato. Siamo dovuti tornare al centro di test di King’s Lynn in modo che George potesse affrontarlo. Non è andata bene“.

George Russell ha parlato delle corse della sua infanzia, rivelando che se le sue gara non andavano secondo i piani l’atmosfera in casa non era delle migliori.

“Quando guidavo bene, c’erano festeggiamenti e l’atmosfera era fantastica, ma poiché tutti erano così coinvolti emotivamente e finanziariamente, quando ho vivevo un brutto fine settimana l’umore era pessimo. Papà è sempre stato duro con coloro che ama. Da bambino era difficile da gestire. La pressione non si limitava a me, ma ha colpito tutta la famiglia. Ho sentito il peso del fallimento e delle aspettative. Se commettevo uno stupido errore e uscivo di pista in testacoda, ora posso capire perché papà poteva pensare: ‘Perché diavolo lo sto facendo?’. Ha dovuto farsi il culo per sostenere le mie corse, quindi se non mi sono impegnato abbastanza, deve essere stato difficile“, ha raccontato George Russell al Times.