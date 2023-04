Gatti rifila un colpo a Kvaratskhelia: tifosi del Napoli furiosi | VIDEO

SportFair

Juventus e Napoli sono in campo per il big match della 31ª giornata del campionato di Serie A, in un match importante per la classifica e che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata al terzo posto in classifica dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha restituito i 15 punti ai bianconeri. L’occasione di tornare al secondo posto è ghiotta, dopo il ko della Lazio contro il Torino.

Nel primo tempo la partita è equilibrata, le difese hanno avuto la meglio degli attacchi e la sfida non si è sbloccata. Un episodio ha però scatenato motivi di discussione: Al 32′ il difensore Gatti ha rifilato un colpo a Kvaratskhelia. L’arbitro non è stato richiamato al Var, commettendo probabilmente un errore. Il bianconero ha rischiato l’espulsione, i tifosi del Napoli si sono infuriati.