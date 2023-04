La pozione magica di Haaland: cosa c’è nei frappè della star del City

SportFair

Erling Haaland si è reso nuovamente protagonista in campo segnando ieri sera un gol importante nella sfida di ritorno dei quarti di finale tra Manchester City e Bayern, che ha regalato alla sua squadra il pass perle semfinali di Champions League.

L’attaccante norvegese ha segnato 48 gol in questa stagione con la squadra di Pep Guardiola e si prepara adesso ad affrontare il Real Madrid nel prossimo turno della competizione europea.

Lo stato di forma di Haaland è impressionante ed in tantissimi cercano di scoprire ogni giorno i suoi segreti anche se il calciatore ha più volte dichiarato di non averne e di impegnarsi duramente nel suo lavoro, accompagnandolo con una alimentazione sana e una… “pozione segreta“, come ammesso pochi giorni fa sui social.

Haaland ha posato in diverse fotografie con due bottiglie di vetro con una sostanza che sembrava latte ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo contenuto. Il Sun sembra aver trovato la chiave e ha rivelato di cosa è fatto veramente il frullato ‘magico’ di Haaland: “Erling di solito beve frullati in allenamento che sono una miscela di latte, cavolo e spinaci. Prende tutte le verdure che la maggior parte delle persone odia e le mangia in un modo o nell’altro perché sa che gli fanno bene“, ha detto una fonte del giornale britannico.

Il cavolo riccio o kale è un frutto delle crocifere con un alto contenuto di ferro, calcio e Omega3, con un’alta concentrazione di vitamine del gruppo K e C, beta-carotene, minerali come potassio e magnesio e potere antiossidante e per la prevenzione del cancro. Da parte sua, gli spinaci offrono anche un grande apporto di ferro, calcio e magnesio all’organismo e hanno proprietà antinfiammatorie.

Sapendo quanto sia importante questo frappè per Erling, suo padre Alfie si è offerto volontario per mungere le mucche in Norvegia per consegnare personalmente il latte a suo figlio. “Qualcuno deve fare il lavoro in modo che gli altri possano divertirsi… sei d’accordo, Haaland?”, ha scritto l’ex calciatore lo scorso pomeriggio sul suo profilo Instagram insieme a diverse fotografie.