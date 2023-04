Posta una foto con il figlio, la vergogna social contro Theo Hernandez

SportFair

Theo Hernandez si è confermato un grandissimo calciatore, è senza dubbio uno dei migliori nel suo ruolo. Il Milan è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Bologna, adesso è altissima l’attesa per il ritorno di Champions League contro il Napoli, la squadra di Pioli dovrà difendere l’1-0 dell’andata. Il calciatore del Milan ha pubblicato una foto bellissima in compagnia del figlio, nato dalla relazione con la compagna Zoe Cristofoli: “tanti auguri amore mio. Papà ti ama tanto. 1 anno”.

Lo scatto è stato commentato da tante persone, alcuni messaggi sono stati però vergognosi. Sulla vicenda è intervenuto anche il compagno di squadra Rafael Leao: “purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole. Non succede niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia”, il messaggio sui social.

Anche il Pescara ha condannato l’episodio: “come si può augurare la morte ad una persona e al proprio figlio? La nostra solidarietà a Theo Hernandez, l’ennesimo atleta oggetto di commenti irriguardosi che non hanno nulla a che fare con lo sport. Condannare qualsiasi frase offensiva o irrispettosa nei confronti di un giocatore (a prescindere dalla maglia indossata) dovrebbe trovarci tutti d’accordo. Eppure, a giudicare dai commenti, non è così. Si cerca, a tutti i costi, il pretesto per non stigmatizzare tali comportamenti e per alimentare l’odio. E non vogliamo darvi questo spazio”.