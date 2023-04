Formula 1, voci sul futuro di Sainz: il ferrarista perde le staffe

SportFair

L’avvio di stagione di Carlos Sainz in Formula 1 non è stato di certo entusiasmante. La Ferrari non è molto competitiva e anche lo spagnolo ha commesso qualche errore. Il campionato è ancora lungo e a tenere banco è anche il futuro. In particolar modo negli ultimi giorni sono circolate voci che non sono andate giù al ferrarista.

Secondo alcuni organi di stampa Sainz è finito nella lista dei desideri di Andreas Seidl per entrare a far parte del nuovo progetto Audi a partire dal 2026. Secondo una testata svizzera lo spagnolo sarebbe molto tentato dalle ambizioni del team.

Il commento di Sainz è stato durissimo, in un’intervista a GpBlog: “la mia intenzione è rimanere in Ferrari per molti anni. Non capisco perché si parli del 2026, quando attualmente non ho nemmeno un contratto per il 2025. Mi infastidisce che escano queste voci totalmente inventate”, ha dichiarato il ferrarista.