Tragedia sfiorata a Baku: Ocon quasi investe un gruppo di persone in corsia box | VIDEO

E’ andato in scena oggi a Baku il GP d’Azebaijan di Formula 1: Sergio Perez ha trionfato davanti al suo compagno di squadra Max Verstappen, seguito da Charles Leclerc, al primo podio stagionale.

Non sono mancati i colpi di scena. Il più spaventoso e allarmante è stato sul finale, quando Esteban Ocon stava per investire un gruppo di persone che si erano piazzate in mezzo alla corsia box.

Il fatto

Tutte le vetture devono fermarsi almeno una volta durante una gara e Ocon ha percorso 50 giri senza fare rientro a box. Quindi, nell’ultimo giro, doveva recarsi al box Alpine, ma alcuni membri del personale in corsia box non se ne erano accorti. Ciò ha portato ad alcuni spostamenti per salutare il vincitore della gara Sergio Perez, il compagno di squadra Max Verstappen che era secondo, e Charles Leclerc della Ferrari, che ha completato il podio.

Tuttavia, è finito nel caos quando quelli sulla strada si sono ritrovati la vettura di Ocon che rientrava ai box e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli uomini sono riusciti a reagire prontamente, scappando, con Ocon che è riuscito a rallentare e lasciare che quelli sulla strada si tuffassero in salvo.

How does this even happen?! An onboard from Ocon shows just how close he was to running someone over…#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/mHMYaimN3f — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) April 30, 2023