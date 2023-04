Perez rovina la festa a Leclerc: Checo vince la sprint race di Baku, poi il ferrarista

SportFair

Grande giornata per i motori. Dopo la sprint race di MotoGP, si è conclusa anche quella di Formula 1 e non sono mancate le emozioni. Finalmente è tornata competitiva la Ferrari, in particolar modo si è registrata la grande reazione di Leclerc, protagonista di due pole position da impazzire. Ovviamente si sono confermate fortissime le Red Bull.

Subito emozioni in partenza: Leclerc riesce a mantenere la prima posizione, poi Perez e avvio aggressivo di Russell. Poi Verstappen. Entra subito una safety car, Tsunoda perde infatti una ruota. L’olandese passa Russell con un grande sorpasso.

La Red Bull è in grande spolvero e la Ferrari non riesce a rispondere. Perez sorpassa Leclerc e si porta in vetta. Per il resto della gara non si registrano grandi scossoni. Vince Perez, poi Lecler e sul gradino più basso del podio Verstappen. Al quarto posto Russell, poi l’altro ferrarista Sainz. Sesto Alonso, solo settimo Hamilton.

Le dichiarazioni

Perez: “è stata una bella vittoria dopo tre sessioni complicate, avevamo tanta pressione sul nostro team, ingegneri, piloti, meccanici. Portarci a casa il massimo bottino di punti era l’obiettivo principale per oggi, poi la gara importante sarà domani”.

Leclerc: “non possiamo cambiare la macchina più di tanto, ma c’è una conferma di quello che pensavamo: la Red Bull sul passo gara va più veloce. Domani partirò nuovamente dalla pole-position, ma se non dovesse essere possibile vincere, allora prenderemo più punti che possiamo”.

Verstappen: “non capisco davvero perché prendersi tutti questi rischi nel primo giro. Russell? E’ arrivato in sottosterzo nella mia fiancata, c’è un buco. Troppo semplice fare un bloccaggio con le gomme fredde. Ma va bene così”.