Formula 1, la partenza a Baku: subito una safety car | VIDEO

Non solo la MotoGP, è appena iniziata anche la sprint race a Baku per il nuovo appuntamento di Formula 1. In Azerbaigian si è registrata la grande reazione della Ferrari, in particolar modo Leclerc è stato protagonista di pole position di altissimo livello. Molto competitive ovviamente anche le Red Bull di Verstappen e Perez.

Subito emozioni nella sprint race. Leclerc riesce a mantenere la prima posizione. Poi Perez e un aggressivo Russell. Quarto Verstappen e poi Sainz. Subito una safety car, Tsunoda ha perso la posteriore destra. Poi la ripartenza e il sorpasso di Verstappen su Russell.

VÍDEO: Batida de Tsunoda pic.twitter.com/iWpoSXrJqx — Blog Fórmula 1 🏁 | Fan Page (@blog_formula1) April 29, 2023