Hamilton-Ferrari, Berger apre gli occhi a Lewis: “perchè non provarci?”

Lewis Hamilton e Mercedes non stanno affrontando un momento brillante e positivo. Dalla scorsa stagione il 7 volte campione del mondo fatica a raggiungere i risultati desiderati e a lottare per la vittoria di gara ed il titolo iridato e per questo motivo si parla spesso di lui e del suo futuro.

Il contratto di Hamilton è in scadenza e a seguito delle tante difficoltà col team di Brackley è inevitabile pensare ad un addio. Si è tanto parlato di un possibile scambio con Leclerc, smentito da entrambi i piloti, ma un futuro in rosso del britannico non è escluso da alcuni, anzi.

Gerhard Berger si è espresso di recente proprio su questo argomento, consigliando addirittura a Hamilton di trasferirsi nel team di Maranello.

Le parole di Berger

“Se Lewis non riesce a ottenere una macchina competitiva alla Mercedes e se anche le porte della Red Bull sono chiuse, perché non provare la Ferrari, nel caso non volessero rinunciarci? Magari risolverebbe pure i problemi che hanno a Maranello. E poi il legame di un pilota con una squadra non significa niente, nessuno svela le proprie carte“, ha affermato l’ex ferrarista al Kronen Zeitung.

“Tutti i piloti vogliono guidare una Ferrari almeno una volta nella vita. Quasi tutti i migliori piloti della storia ci sono stati prima o poi. Ayrton Senna non ci è andato perché sapeva che non avrebbe potuto vincere, forse accadrà la stessa cosa con Lewis“, ha aggiunto.

Sul Mondiale ha infine concluso: “sarebbe bello per i tifosi se Perez e Max potessero replicare un duello come quello di Senna e Prost. Ma ne dubito, Verstappen è troppo forte“.