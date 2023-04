Leclerc si ripete! Splendido bis a Baku: la pole della Sprint Race è della Ferrari

SportFair

Due su due a Baku! Charles Leclerc si ripete nel sabato della prima gara sprint dell’anno. Le prime qualifiche shootout della storia sono della Ferrari e del monegasco, che dopo la pole position conquistata ieri per la gara di domani, si assicura anche la prima posizione in griglia nella Sprint Race di questo pomeriggio.

Il monegasco ha chiuso la SQ3 davanti a tutti, nonostante sia finito contro il muro nell’ultimo tentativo. Leclerc si lascia alle spalle Perez e Verstappen. Quinto tempo invece per l’altro ferrarista Carlos Sainz, alle spalle di Russell.

Le parole del poleman

Leclerc: “è stato complicato nel Q3 senza aver girato con queste gomme da ieri, le condizioni sono diverse, il posteriore si è surriscaldato nel secondo giro, ho spinto un po’ di più per tentare di migliroare e ho perso la macchina in curva 5, un peccato per Carlos dietro di me, non so se si stava migliorando. Sono contento, adesso dobbiamo confermare questo risultato in gara. Ci proveremo, dobbiamo essere realisti e finora siamo sempre stati indietro in gara, le Red Bull sono un passo avanti, vedremo come andrà, noi pensiamo di aver migliorato parecchio la macchina, oggi avremo risposte. Io farò di tutto per lottare con Red Bull, la Ferrari deve restare in vetta e io farò di tutto per vincere“.