Russell show, Leclerc subito fuori: la partenza del GP d’Australia

E’ iniziato il GP d’Australia e i colpi di scena non mancano già dal via. George Russell è stato autore di una partenza pazzesca ed è riuscito a superare il poleman Max Verstappen alla prima curva, prendendosi la corsa della testa.

La giornata inizia malissimo per tutti i ferraristi che si sono alzati presto per fare il tifo per Sainz e Leclerc. Il monegasco è costretto al ritiro ancor prima di completare il primo giro a causa di un contatto con Stroll, che ha mandato la vettura fuori pista.

Bene Hamilton che è riuscito, così come il suo compagno di squadra, a mettersi tra il suo compagno di squadra e Max Verstappen. Quarto invece Carlos Sainz.

E’ stato necessario l’intervento della Safety Car per ripulire il settore dopo l’incidente.

Que largada voadora da MEC do Russel e depois do Hamilton pra cima da Redbull do Verstappen.#AusGP #F1 pic.twitter.com/r4BzaWhvPH — Leandro Emídio (@leoemidio1) April 2, 2023