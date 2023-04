Formula 1, la nuova classifica piloti dopo la sprint race a Baku

SportFair

Sabato di grande spettacolo per i motori. E’ andata in archivio la sprint race di Formual 1 a Baku e non sono mancate le emozioni. Vittoria di Sergio Perez, il pilota della Red Bull è stato in grado di sorpassare in gara Leclerc. Ottima risposta della Ferrari, il monegasco è tornato finalmente competitivo.

Al terzo posto il campione del Mondo Max Verstappen, condizionato nel finale da un problema alla monoposto per un contatto con Russell. Al quarto posto Russell, poi l’altro ferrarista Sainz. Sesto Alonso, solo settimo Hamilton. In classifica generale Verstappen continua la corsa verso il titolo, gara positiva per Leclerc.

Formula 1, la nuova classifica piloti

1 – Max Verstappen / Red Bull 75

2 – Sergio Perez / Red Bull 62

3 – Fernando Alonso / Aston Martin 48

4 – Lewis Hamilton / Mercedes 40

5 – Carlos Sainz / Ferrari 24

6 – George Russell / Mercedes 23

7 – Lance Stroll Aston / Martin 21

8 – Charles Leclerc / Ferrari 13

9 – Lando Norris / McLaren 8

10 – Nico Hülkenberg / Haas 6

11 – Valtteri Bottas / Alfa Romeo 4

12 – Esteban Ocon / Alpine 4

13 – Oscar Piastri / McLaren 4

14 – Pierre Gasly / AlphaTauri 4

15 – Guanyu Zhou / Alfa Romeo 2

16 – Yuki Tsunoda / AlphaTauri 1

17 – Kevin Magnussen / Haas 1

18 – Alexander Albon / Williams 1

19 – Logan Sargeant / Williams 0

20 – Nyck de Vries / AlphaTauri 0