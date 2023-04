Formula 1, la Haas fa reclamo sul risultato finale: cosa può cambiare

SportFair

E’ una situazione sempre più delicata in Formula 1 dopo il terzo gran premio della stagione. La gara in Australia si è conclusa con il successo di Max Verstrappen, l’olandese si conferma in un momento eccezionale ed è il netto favorito alla vittoria del titolo. Al secondo posto Lewis Hamilton, terzo Fernando Alonso.

Un’altra gara da dimenticare per la Ferrari, Leclerc si è ritirato e Sainz ha chiuso 12° dopo una penalità nel finale di 5 secondi. La gara è stata condizionata da incidenti, ripartenze, Safety Car e tre bandiere rosse. Polemiche anche per l’ultima bandiera rossa e l’ultimo giro da ‘passerella’ che ha scontentato molti piloti.

Proprio su questo argomento la Haas ha presentato reclamo sul risultato finale: il team americano chiede che valga il piazzamento prima della bandiera esposta dopo la terza ripartenza. In quel momento il pilota tedesco Nico Hulkenberg era quarto, potenzialmente terzo per la penalità di Sainz.