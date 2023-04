Formula 1, Leclerc on fire a Baku! La griglia di partenza del GP d’Azerbaijan

SportFair

La Ferrari ritrova finalmente il sorriso dopo un inizio di stagione complicato. Nel weekend di gara di Baku, caratterizzato dal nuovissimo format della Sprint Race, Charles Leclerc ha sbaragliato al concorrenza prendendosi la prima pole stagionale.

Il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle Verstappen e Perez, e partirà nella prima posizione in griglia nella gara di domenica. I piloti torneranno in pista domani per le qualifiche shootout, che decreteranno la griglia di partenza della Sprint Race.

La griglia di partenza del GP di Azerbaijan (domenica)

1ª fila:1. Leclerc, 2. Verstappen

2ª fila: 3. Perez, 4. Sainz

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Alonso

4ª fila: 7. Norris, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Stroll, 10. Piastri

6ª fila: 11. Russell, 12. Ocon

7ª fila: 13. Albon, 14. Bottas

8ª fila: 15. Sargeant, 16. Zhou

9ª fila: 17. Hulkenberg, 18. Magnussen

10ª fila: 19. Gasly, 20. De Vries