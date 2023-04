Verstappen in pole, Perez ultimo: la griglia di partenza del GP d’Australia

SportFair

Qualifiche dolci-amare per Red Bull a Melbourne: Max Verstappen è il poleman del GP d’Australia, ma Sergio Perez domani partirà dall’ultima posizione in griglia di partenza a causa di un problema in Q1 a seguito del quale si è insabbiato e non ha potuto proseguire le sue qualifiche.

Sorridono le Mercedes, che hanno chiuso la Q3 alle spalle dell’olandese campione del mondo, quarto invece Fernando Alonso. Sainz è il migliore dei ferraristi, quinto, mentre Leclerc ha chiuso al settimo posto.

La griglia di partenza del GP d’Australia

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Russell

2ª fila: 3. Hamilton, 4. Alonso

3ª fila: 5. Sainz, 6. Stroll

4ª fila: 7.Leclerc, 8. Albon

5ª fila: 9. Gasly, 10. Hulkenberg

6ª fila: 11. Ocon, 12. Tsunoda

7ª fila: 13. Norris, 14. Magnussen

8ª fila: 15. De Vries, 16. Piastri

9ª fila: 17. Zhou, 18. Sargeant

10ª fila: 19. Bottas, 20. Perez