Verstappen attacca la Mercedes: “per loro è difficile non colpirci”

Manca sempre meno al via del GP di Azerbaijan, quarto round della stagione 2023 di Formula 1. Il primo appuntamento con Gara Sprint, con nuovo format, ha regalato emozioni e scintille.

Dopo la Sprint Race di ieri pomeriggio, Verstappen e Russel non se le sono mandate a dire a seguito di un incidente al via della gara. Un contatto che il campione del mondo in carica non è riuscito proprio a digerire.

Dopo il botta e risposta tra i due piloti, che si sono confrontati duramente a fine gara, Verstappen è tornato ad attaccare Russell e la Mercedes in conferenza stampa: “abbiamo percorso le curve insieme, affiancati, senza che lui toccasse mai il muro interno. Quindi credo di aver certamente lasciato uno spazio sufficiente. Ma evidentemente per loro è difficile non colpire una macchina della Red Bull”.