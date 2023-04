Formual1 , Verstappen beffa Leclerc nelle FP1 di Baku: i tempi

SportFair

E’ iniziato un emozionante e appassionante weekend di motori. Dopo le FP1 della MotoGP sono andate in scena, a Baku, le prime libere del GP di Azerbaijan di Formula 1.

Non sono mancati gli imprevisti e colpi di scena, con un’Alpine andata a fuoco durante la sessione. E’ stata necessaria un’interruzione con bandiera rossa prima di poter vedere i piloti sfrecciare nuovamente in pista.

Un bel botta e risposta tra Ferrari e Red Bull a Baku, con Verstappen davanti a Leclerc, col tempo di 1.42.315, per soli 33 millesimi. L’olandese è il più veloce a Baku, seguito dal monegasco della Ferrari e da Sergio Perez.

Quarto tempo invece per Carlos Sainz, che si lascia alle spalle Norris e De Vries. Ottavo invece Fernando Alonso, mentre le Mercedes non riescono a rientrare in top-10, con Hamilton e Russell rispettivamente 11° e 17°.