Formula 1, come cambia la Sprint Race: tutte le novità già da Baku

E’ sempre più alta l’attesa in vista del prossimo gran premio a Baku, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione inizia ad entrare nel vivo e sono in arrivo nuove indicazioni per la classifica generale. Il netto favorito alla vittoria finale è Max Verstappen, molto competitivo anche il compagno Perez.

Ottimo anche il rendimento di Alonso, altalenante il percorso della Mercedes e deludente quello della Ferrari. E’ arrivata anche una notizia ufficiale: cambia il format della Sprint race già a partire dal prossimo appuntamento a Baku per il GP dell’Azerbaigian.

Il nuovo format

Il venerdì si disputerà una sessione di prove libere più la sessione di qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3 per determinare la pole position e la griglia di partenza del GP che si disputerà domenica.

Il sabato spazio ad una qualifica in formato ridotto con Q1 12 minuti, Q2 10 minuti, e Q3 8 minuti: è chiamata Sprint Shootout e stabilirà la griglia di partenza della Sprint che si disputerà sabato e assegnerà i punti come già stabilito ai primi 8. Infine domenica sarà il giorno del tradizionale gran premio.