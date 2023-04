Torna la Formula 1, domenica in pista a Baku: orari e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 è pronta a tornare in pista e il GP dell’Azerbaigian preannuncia grande spettacolo. Il favorito alla vittoria è il solito Max Verstappen, il campione del mondo in carica si è confermato in grandissima forma e la Red Bull è in questo momento di un altro pianeta. Positivo anche il rendimento del compagno Perez.

Positivo l’avvio di stagione di Fernando Alonso, altalenante il rendimento della Mercedes. Molto deludente il percorso della Ferrari, il passo di Leclerc e Sainz non è stato all’altezza. Attesa per il prossimo appuntamento a Baku, in particolar modo per la sprint race e la gara, in programma rispettivamente alle 15.30 di sabato e 13.00 di domenica.

Programmazione e orari Sky Sport GP Azerbaijan 2023 Baku

Venerdì 28/04/2023

ore 11:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

ore 15:00 Qualifica – Sky Sport F1

Sabato 29/04/2023

ore 11:30 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Ore 15:30 Sprint– Sky Sport F1

Domenica 30/04/2023

ore 13:00 Gara – Sky Sport F1

Programmazione e orari TV8 GP Azerbaigian 2023 Baku

Venerdì 28/04/2023

ore 22:00 Qualifiche – TV8 (differita)

Sabato 29/04/2023

ore 17:00 Qualifiche Sprint – TV8 (differita)

ore 18:00 Sprint Race – TV8 (differita)

Domenica 30/04/2023

ore 18:00 Gara – TV8 (differita)